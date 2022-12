Zion Williamson, ce « monstre » qui porte les Pelicans

Les New Orleans Pelicans ont déroulé contre les Toronto Raptors (126-108) sans Brandon Ingram ni CJ McCollum. C’est fort. Mais malgré le score final, la franchise de Louisiane s’est faite une petite frayeur. Elle menait de 31 points au cours du troisième quart-temps avant de voir l’écart redescendre à 11 longueurs à 5 minutes du buzzer final. Zion Williamson est alors venu à la rescousse.

L’intérieur All-Star s’est illustré des deux côtés du parquet en bloquant un tir de Pascal Siakam avant de lâcher un gros dunk dans le trafic. Il a ensuite chipé le ballon des mains d’OG Anunoby pour conclure en layup et assurer ainsi la victoire aux siens. Il a fini la soirée avec 33 points, 12 sur 15 aux tirs, 10 rebonds, 5 passes, 4 interceptions et 2 blocks. Waouh.

