Zion Williamson révèle ses 5 animés et personnages préférés

Zion Williamson est un fan de mangas et d'animés. Voici ceux qu'il préfère et qui l'inspirent au quotidien.

Comme beaucoup d'autres joueurs de sa génération, Zion Williamson est un fan de mangas et particulièrement des animés. L'intérieur des New Orleans Pelicans avait déjà expliqué qu'il avait surmonté des moments compliqués grâce à certaines lectures et en s'inspirant du parcours de personnages nés de l'imagination d'auteurs nippons.

Les Pelicans lui ont demandé cette semaine de faire un top 5 de ses animés préférés, puis de mentionner le nom de ses cinq personnages préférés.

"Le numéro un, c'est Naruto. Puis One Punch Man, Death Note, One Piece. Et je vais ajouter Dragon Ball Z. Pour les personnages : Naruto, Jirayia, Light Yagami (Yagami Raito en VO, de Death Note), Goku et Sasuke".

Quelques semaines avant son retour à la compétition, Zion avait expliqué dans GQ l'importance qu'avait Naruto dans sa vie et dans son comeback.

"Pendant un temps, personne n'a pris Naruto au sérieux. Puis il est parti s'entraîner avec Jiraiya et il est revenu à 16 ans en étant le meilleur/

Mon beau-père m'a toujours dit que même si je ne m'en rendais pas encore compte, il viendrait un moment où le monde allait me voir. Je ne comprenais pas ça et je lui demandais souvent pourquoi il avait autant confiance en moi. A 16 ans, l'attention s'est portée sur moi et je me souviens m'être dit que c'était fou et que c'était arrivé exactement de la même manière pour Naruto. J'ai dû accepter le fait que peu importe ce que diront les gens, je ne dois jamais oublier qui je suis et resté fidèle à ça. C'est ce que Naruto a fait et c'est ce que je fais".

On souhaite évidemment à Zion de finir Hokage/MVP de la ligue un jour et d'atteindre ses objectifs.

Zion Williamson s'inspire de Naruto pour revenir au top