Comment Zion Williamson se dirige vers une carrière historique

Zion Williamson continue de faire des cartons et de battre des records match après match. Un futur grand joueur NBA, sans aucun doute.

Zion Williamson pourrait manquer ses 216 prochains tirs que son pourcentage de réussite serait encore supérieur à 50%. Incroyable, non ? Prenez le temps de relire la statistique. De l’intégrer. Elle témoigne de l’efficacité spectaculaire du jeune intérieur des New Orleans Pelicans.

Peut-être que certains d’entre vous se souviennent de sa « hype » naissante, d’abord au lycée puis ensuite en NCAA. Un homme parmi les enfants. Une machine beaucoup trop puissante pour ses jeunes adversaires. Avec donc une interrogation à l’époque, voire même un argument pour les plus sceptiques : pourra-t-il dominer de la sorte une fois opposé à des adultes en NBA ?

La réponse est sous nos yeux. Après 79 matches chez les pros, le premier choix de la draft 2019 cumule 25,6 points, 7 rebonds et 3,2 passes. Il est même monté à 27 points depuis le coup d’envoi de l’exercice en cours. Même face à des défenseurs aux gabarits plus costauds, Zion Williamson continue de faire la différence… et très facilement. Il converti 61,7% de ses tentatives. Autrement dit, quand il va au panier, personne ne l’arrête dans cette ligue.

Autre statistique, justement liée : l’intérieur des Pelicans vient d’atteindre les 2000 points en carrière. En 79 matches, encore une fois. Il est le plus rapide à établir cette marque depuis Michael Jordan. « His Airness » avait eu besoin de 73 sorties, loin des 53 rencontres de Wilt Chamberlain, qui détient là aussi un record.

Mais ça reste fort pour Zion. Très fort. D’autant plus que son début de carrière a été perturbé par des blessures. Malgré ça, il cartonne. Son équipe ne gagne pas (pas encore) mais ça s’explique aussi par la faiblesse du supporting cast, les choix loufoques des dirigeants (Stan Van Gundy, vraiment ?) et la jeunesse du groupe.

Parfois comparé à Blake Griffin, Zion Williamson nous paraît plutôt parti pour faire une carrière à la Charles Barkley. En gros, celle d’un futur MVP. Il claque déjà 27 points (27 de PER et 8,1 Win Shares, parmi les meilleurs en NBA) alors qu’il commence à peine à comprendre le jeu. Il va monter aux 30 pions et 10 rebonds l’an prochain. Avec les playoffs en prime. Le meilleur reste à venir.

