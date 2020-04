Au début de cette période si particulière où chacun doit rester chez soi, on vous avait proposé deux listes de matches à découvrir ou redécouvrir dans leur intégralité : 5 matches FIBA de légende et 10 matches NBA, NCAA et FIBA à mater pendant le confinement. On vous en propose une troisième, avec cette fois 12 rencontres qu'il faut impérativement avoir vu ou que vous prendrez forcément plaisir à revoir. C'est parti !

L.A. Lakers vs Indiana Pacers - Finales NBA 2000, Game 4

Pour beaucoup, il s’agit du match où Kobe est vraiment devenu Kobe. Un match ultra serré durant lequel l’arrière des Lakers a définitivement gagné le respect de ses pairs et notamment de Shaquille O’Neal, en prenant le contrôle des opérations en prolongation face à l'armada des Pacers de Reggie Miller.

San Antonio Spurs vs New York Knicks - Finales NBA 1999, Game 5

Des scores de Pro A, un basket lent, que du demi-terrain et de la bataille dessous, une série défensive… ces finales 99 pourraient en dégoûter plus d’un. Mais on assiste là au premier titre de Tim Duncan et les Spurs contre la dernière équipe des Knicks en mesure d’aller au bout. Tim Duncan et David Robinson contre Latrell Sprewell et Allan Houston, avec Marcus Camby et Larry Johnson en guest stars. Il y a donc de quoi satisfaire les puristes, surtout que ce sont deux franchises très appréciées en France. En bonus, le match le plus serré des finales, le dernier, le Game 5.

Philadelphie Sixers vs Toronto Raptors - demi-finale de Conférence 2001, Game 7

Le match qui a défini la carrière de Vince Carter ! L’épilogue d’une série d’anthologie entre deux jeunes superstars désignées comme les “successeurs” de Michael Jordan à l’époque : Allen Iverson et Vince Carter. Un choc avec pour enjeu une finale à l’Est et la suprématie de la Conférence. Les deux pistoleros ont multiplié les cartons chacun leur tour avant de se défier une toute dernière fois lors de ce Game 7…

Milwaukee Bucks vs Charlotte Hornets - demi-finale Conférence Est 2001, Game 7

L’autre demi-finale, la même année. Là aussi jouée en sept manches. Un superbe duel entre les Hornets époque Baron Davis (quel crack, quel plaisir, quel régal) contre le ‘Big Three’ des Bucks composé de Ray Allen, Glenn Robinson et Sam Cassell.

Virtus Bologna vs TAU Vitoria, finale d'Euroleague 2001

Sur le terrain, le Roi Antoine Rigaudeau à la tête d’une magnifique équipe de Bologne (Manu Ginobili, Marko Jaric, Matjaz Smodis, David Andersen) face au TAU Ceramica emmené par Laurent Foirest, Fabricio Oberto et Elmer Bennett. Sur le banc, Ettore Messina face à Dusko Ivanovic. Énorme face à face du début des années 2000 et troisième de quatre finales européennes disputées par le club italien sous la baguette de Messina. Immanquable.

France vs Espagne - Quart de finale du Mondial 2014

Dans le basket FIBA, la rivalité France/Espagne est sans égale. Cet affrontement lors de la Coupe du monde 2014 avait tenu toutes ses promesses. C'est ce fameux jour où David Cozette s'est enflammé après un shoot décisif de Thomas Heurtel en lui demandant de lui donner son short !

USA vs Yougoslavie - Quart de finale du Mondial 2002

Après avoir perdu en poule face à l’Argentine pour la première fois en compétition officielle depuis que les joueurs NBA sont envoyés, Team USA devait absolument se reprendre en affrontant la Yougoslavie lors de ce quart de finale du Championnat du monde 2002 qui se disputait chez elle, à Indianapolis. Le reste appartient à l’histoire...

Kentucky vs Kansas - Finale du Tournoi NCAA 2012

Année après année, John Calipari parvient à aligner les rosters les plus talentueux de toute la NCAA, mais celui de la saison 2011-2012 avait quelque chose en plus… Anthony Davis !

Sacramento Kings vs Minnesota Timberwolves - demi-finale de Conférence Ouest 2004 , Game 7

Demi-finale de Conférence Ouest ultra relevée et compétitive entre la meilleure équipe jamais alignée par Wolves (Kevin Garnett MVP, Latrell Sprewell, Sam Cassell) et des Kings qui jouaient là leur dernière carte. Une série sulfureuse, durant laquelle d’anciens super potes sont devenus ennemis. Ce qui a d’ailleurs coûté cher aux Kings…

France-République tchèque - Quarts de finale des JO 2012

Ah cette épopée des Braqueuses jusqu’en finales des Jeux Olympiques 2012 contre Team USA ! On aurait pu choisir la demi-finale contre les Russes, mais c’était une promenade de santé pour les Bleues de Pierre Vincent. Le vrai frisson, avec une Céline Dumerc surnaturelle de sang froid et d’adresse, c’était ce quart de finale très accroché contre la République tchèque, où les Françaises étaient menées de 10 points avant l’entame du 4e quart-temps.

Florida vs Ohio State, Finale du Tournoi NCAA 2007

Remporter deux fois de suite le Tournoi NCAA est un exploit rare. Les Florida Gators l’ont fait en 2007, avec un back to back mémorable qu’ont permis Joakim Noah, Al Horford et Corey Brewer en restant une année de plus malgré l’appel du pied de la NBA. Face aux Gators dans cette nouvelle finale, la machine de guerre d’Ohio State avec le phénomène maudit Greg Oden - vous comprendrez mieux pourquoi il était 1st pick de la Draft devant Kevin Durant - et le meneur Mike Conley, devenu l’excellent joueur que l’on connaît ensuite dans la grande ligue. Treize ans après, la hargne de Joakim Noah file toujours des frissons.

UNC vs Michigan, finale du Tournoi NCAA 1993

Le mythique Fab Five de Michigan avait l’occasion de se racheter après la finale perdue l’année passée contre Duke. Contre North Carolina, les Wolverines étaient dans le coup et auraient pu a minima arracher la prolongation. C’était sans compter l’incroyable erreur de Chris Webber, qui a demandé un temps mort dont son équipe ne disposait plus… Une bourde qui entraînera la fin de ce petit groupe passé à la postérité, puisque Webber se présentera à la Draft quelques semaines plus tard. Pour revoir le Fab Five en action dans un match serré et intense, avec un final tragique, c’est par ici.