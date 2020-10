On vous a sélectionné 5 livres en français sur le basket parus en 2020 et que l'on vous recommande vivement pour votre bibliothèque.

"Bonnes Vacances" - La Trilogie du CSP 2000, par François Chevalier et Jérémy Le Bescond

La citation de Yann Bonato sur la quatrième de couverture : "Aux Etats-Unis, il y aurait forcément eu un film là-dessus" est très juste. Fort heureusement, l'aventure exceptionnelle du CSP Limoges au début du millénaire a été merveilleusement contée dans ce qui se rapprochera le plus d'une version cinématographique de cette histoire.

Que vous ayez vécu cet épisode culte de l'histoire du basket (et du sport) français à l'époque, ou que vous soyez trop jeunes pour pouvoir mesurer l'impact de cette épopée, "Bonnes Vacances" est un petit bijou qu'il vous faut absolument posséder.

L'objet est beau, les anecdotes épatantes et le récit prenant, même lorsque l'on a l'impression, initialement, d'en connaître davantage que les grandes lignes. Car il y a plus ici qu'une simple chronique d'un exploit sportif comme on en verra peut-être plus dans le basket hexagonal.

Le format "oral history" permet de mettre en valeur les très nombreux témoignages recueillis par François Chevalier et Jérémy Le Bescond. On y comprend du coup mieux les différents aspects de cette histoire d'une ascension fantastique, mais aussi d'une descente aux enfers inévitable.

Il n'y a pas que la NBA dans la vie et le basket de club en France a aussi sa propre légende et sa littérature. Pour en saisir l'un des plus beaux volets, foncez sur cet ouvrage.

Editions Entorse, 28 euros