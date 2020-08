Aaron Gordon quitte Orlando, avant de quitter le Magic ?

Aaron Gordon aura donc été dans la bulle de Disney World pour ne jouer aucun match de playoffs. Le joueur du Orlando Magic a officiellement quitté le campus floridien jeudi, avant le possible dernier match de son équipe dans cette campagne. Gordon n'a pas rejoué depuis le 5 août sa chute et sa blessure à la cuisse consécutive à une faute de Kyle Lowry. Selon Shams Charania de The Athletic, la décision du n°4 de la Draft 2014 a également été motivée par les événements récents dans le pays.

Le Magic n'aura donc pu compter ni sur Aaron Gordon, ni sur Jonathan Isaac pendant ces playoffs. Si ce dernier sera très probablement toujours un joueur d'Orlando la saison prochaine au vu des qualités qu'il a démontrées en 2020, c'est nettement plus flou en ce qui concerne Gordon.

Depuis son arrivée en NBA, l'ancien joueur d'Arizona n'a montré son talent et ses fantastiques qualités athlétiques que par fulgurances, sans parvenir à devenir un joueur régulier et fiable. Le contrat de 4 ans (et 80 millions dollars) qu'il a signé en 2018 ne peut pas être considéré comme une franche réussite aujourd'hui. A chaque intersaison ou presque on se demande si Orlando ne ferait pas mieux de passer à autre chose et de tenter de récupérer une contrepartie tant que la valeur intrinsèque d'Aaron Gordon reste intéressante.

Ce pourrait être le bon moment, alors qu'il lui reste deux années de contrat. Un changement de paysage fait parfois du bien et aiderait peut-être l'éternel poissard du Slam Dunk Contest à se réinventer et à s'épanouir.