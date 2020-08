Jonathan Isaac, sa promesse après sa sérieuse blessure au genou

Jonathan Isaac a connu une très mauvaise soirée. Déjà blessé au genou en janvier, l'intérieur du Orlando Magic, pour son second match depuis son retour, a été victime d'une très grave blessure. Contre les Sacramento Kings (132-116), le jeune talent de 22 ans a souffert d'une rupture d'un ligament croisé antérieur du genou gauche. Un énorme coup dur. Pour la franchise floridienne, mais aussi pour le joueur avec une absence estimée entre 9 et 12 mois. Si ses coéquipiers, à l'image d'Aaron Gordon, ont été logiquement affectés, Isaac lui ne se laisse pas abattre. Ainsi, il a déjà réalisé une promesse en vue de son futur retour sur les parquets.

Le talent du Magic dispose de fortes croyances religieuses. Il avait notamment justifié son refus de poser un genou au sol, mais aussi de porter un t-shirt Black Lives Matters, en raison de sa religion. A noter que sa dernière phrase "je reste toujours debout" est probablement une référence à cette actualité. Car depuis sa blessure, certains commentaires honteux ont fleuri sur les réseaux pour se moquer de son refus de s'agenouiller avec ce souci au genou. Peu importe sa source de motivation, Jonathan Isaac ne compte en tout cas pas baisser les bras !

IT IS WELL!!! 2 Kings 4! Thank you for all of your prayers and concerns I’m encouraged. Remember our God is not just a God of the hills but a God of the valleys! (2 Corinthians ch 4 vs 9!) MY COMEBACK WILL BE GREATER THAN MY SETBACK!!!! I STILL STAND IN JESUS NAME!!!! pic.twitter.com/9Icv0WULQ6

