Jonathan Isaac victime d’une rupture du ligament croisé du genou !

Quelle poisse incroyable ! Le destin s'acharne sur Jonathan Isaac... Talent prometteur du Orlando Magic, l'intérieur a été victime la nuit dernière d'une sérieuse blessure au genou face aux Sacramento Kings (132-116). Sur une pénétration anodine dans la raquette, le jeune homme de 22 ans s'est ainsi écroulé tout seul au sol. Sans le moindre contact avec un adversaire. Immédiatement, tout le monde a compris la gravité de la situation. Le gamin a vite lâché le ballon pour prendre son genou à deux mains. Et ses partenaires ont rapidement eu le masque... En larmes, il a ensuite quitté le parquet sur une chaise roulante. Et le verdict vient tout juste de tomber : Isaac souffre d'une rupture d'un ligament croisé antérieur du genou gauche.

Jonathan Isaac, premier à ne pas mettre le genou à terre

Avec une telle blessure, on peut d'ores et déjà annoncé le joueur du Magic indisponible pour une longue période. Probablement entre 9 et 12 mois selon l'évolution de sa situation. Plus inquiétant encore, Isaac a souffert d'une blessure, au même genou, cette saison. Le natif de Brooklyn avait ainsi rejoint l'infirmerie en janvier et son exercice était normalement terminé. Mais avec l'interruption de la compétition à cause de l'épidémie du coronavirus, Jonathan Isaac avait bossé encore plus pour revenir. Et c'est bien dommage car il était plutôt performant sur cette reprise avec 16 points et 6 rebonds sur le premier match contre les Nets. Un vrai coup dur.