Orlando n'a pas assez de marge pour se permettre de perdre des joueurs important. Le Magic a pourtant devoir faire sans son défenseur le plus polyvalent pour une durée comprise entre 2 mois et 10 semaines. Touché au genou lors du dernier match de son équipe contre Washington, Jonathan Isaac est sur le carreau quasiment jusqu'aux playoffs. Si les Floridiens parviennent à s'y qualifier, le troisième année aura fait son retour quelques semaines plus tôt.

Jonathan Isaac souffre d'une lésion de l'angle postéro-lateral du genou et d'une contusion au niveau de l'os médian, a annoncé le staff médical du Magic. Il réalisait jusqu'ici une excellente saison avec 12 points, 7 rebonds et 2.4 contres de moyenne.

En début de saison, Orlando avait dû faire sans un autre joueur majeur, Nikola Vucevic, et n'est pas verni dans cet exercice 2019-2020.

