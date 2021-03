Aaron Gordon, une grosse perf pour attirer plus de monde au balcon ?

Depuis combien de temps Aaron Gordon n'a t-il pas été l'objet de rumeurs de trade à l'approche d'une deadline ? Un peu comme son coéquipier Evan Fournier. Quatrième joueur appelé lors de la Draft 2014, l'ailier du Magic apparaît toujours proche de la sortie. Encore cette saison, il est mentionné comme l'un des joueurs suivis en ce sens.

Le Magic a besoin d'un sérieux rafraîchissement pour entamer un nouveau cycle. Après deux campagnes de playoffs stoppées au premier tour, Orlando est aujourd'hui avant-dernier de l'Est. Et Gordon représente l'une des ses plus belles marchandises dans le cadre d'un échange. Cette nuit, il a montré qu'il pouvait être occasionnellement le joueur qu'on espérait qu'il devienne. Avec 38 points, son record cette saison, il a été le détonateur de son équipe pour venir à bout des Nets.

Le problème, c'est que c'est bien trop éphémère. Selon le Denver Post, plusieurs franchises sont en train de se renseigner à son sujet. Evidemment, les Nuggets en font partie. Le média rapporte que d'autre équipes à l'Ouest s'intéresse à Aaron Gordon. Portland, Minnesota, Golden State et Houston lui feraient les yeux doux.

L'une des problématiques reste son contrat. À 18M la saison, et encore 16M l'an prochain, on attend mieux que 14,8 points et 7 rebonds de moyenne. S'il a progressé dans son adresse longue distance (41% avec près de 5 tentatives par match), on attend quand même plus. A-t-il besoin d'un nouveau contexte pour se relancer ? C'est possible.