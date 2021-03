Les résultats de la nuit en NBA, celle d'Andrew Wiggins

Boston Celtics 96-107 Sacramento Kings

Cleveland Cavaliers 110-116 San Antonio Spurs

Miami Heat 110-137 Indiana Pacers

Orlando Magic 121-113 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 112-115 Utah Jazz

Houston Rockets 100-113 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 103-116 Golden State Warriors

Denver Nuggets 131-127 Chicago Bulls

Phoenix Suns 113-101 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 125-119 Dallas Mavericks

En l'absence de Curry, Wiggins en impose !

- Après une mauvaise chute, le meneur des Golden State Warriors Stephen Curry était forfait la nuit dernière. En son absence, les Californiens se sont tout de même imposés face aux Memphis Grizzlies (116-103) grâce à Andrew Wiggins. Sur cette partie, Wiggins a tout simplement signé une prestation XXL !

Auteur de 40 points, l'ancien des Minnesota Timberwolves a sorti sa meilleure performance de la saison à 14/24 aux tirs. Malgré la faillite de Kelly Oubre Jr (4 points) et les problèmes d'un Draymond Green actif (13 passes décisives et 11 rebonds) mais maladroit (0/6 aux tirs pour 2 points), Wiggins a été épaulé par Jordan Poole (25 points) et Damion Lee (21 points).

En face, les Grizzlies n'ont jamais réussi à réellement entrer dans cette partie. Ja Morant a été limité à seulement 14 points et son équipe n'a jamais été en mesure de boucler le trou effectué par les Warriors à la pause (+18). Sans Curry, James Wiseman et Eric Paschall, Wiggins a donc été un patron. A noter que Morant a été proche du poster de l'année, mais Wiggins reste la star de la soirée...

JA TRIED IT ON DRAYMOND 😳 pic.twitter.com/RAxSq7yXDa — Bleacher Report (@BleacherReport) March 20, 2021

Le Magic fait tomber les Nets

- Véritable surprise à l'Est avec le succès du Orlando Magic contre les Brooklyn Nets (121-113). Toujours sans Kevin Durant, blessé, Brooklyn a pourtant pu se reposer sur un Kyrie Irving XXL : 43 points, 6 rebonds et 4 passes décisives. Avec une nuit moyenne pour James Harden (19 points), Irving s'est réellement démultiplié.

Mais en face, le Magic a été vraiment solide. Nikola Vucevic a sorti une performance digne de son statut all-star : 22 points, 14 rebonds et 8 passes décisives. Mais surtout, Aaron Gordon a claqué 38 points et Evan Fournier a aussi répondu présent avec 31 points.

Avec un tel trio, Orlando avait creusé un bel écart sur les trois premiers quart-temps. Et malgré un retour un peu fou des Nets à la fin, le Magic a pu empocher un joli succès.

Fournier, Vucevic : Le Magic va-t-il faire exploser son effectif à la deadline ?

Doncic subit la loi du duo des Blazers

- Luka Doncic a tout tenté, en vain... Les Dallas Mavericks se sont inclinés sur le terrain des Portland Trail Blazers (119-125). Le Slovène (38 points, 9 rebonds et 9 passes décisives) a longtemps maintenu son équipe en vie dans ce match.

Mais à l'exception de Tim Hardaway Jr (25 points), Doncic a été parfois trop esseulé. On pense notamment à la faillite de Kristaps Porzingis, limité à 11 points. Alors qu'en face, il y avait un duo en feu : Damian Lillard (31 points) et CJ McCollum (32 points).

Pour ne rien gâcher, Carmelo Anthony (18 points) et Enes Kanter (14 points, 9 rebonds) ont également eu un apport intéressant. Dans le money-time, le duo Lillard-McCollum a été plus solide. A noter que Melo est devenu le 11ème joueur de l'histoire à atteindre la barre des 27 000 points en carrière.

Melo just became the 11th player in NBA history to score 27K career points#StayMe7o pic.twitter.com/HxU976H36w — Bleacher Report (@BleacherReport) March 20, 2021

Mitchell relance le Jazz sur le fil !

- Après une défaite frustrante face aux Washington Wizards, le Utah Jazz a bien réagi contre les Toronto Raptors (115-112). Avec ses 31 points, Donovan Mitchell a été le grand artisan de ce succès. Avec 8 points marqués dans les 90 dernières secondes de la partie, la star du Jazz a fait la différence en arrachant la victoire.

Sur ce match accroché, Mitchell a réussi un excellent 15/16 sur la ligne des lancer-francs, alors que l'ensemble des Raptors a tourné à 11/14 dans l'exercice. Malgré la performance de Pascal Siakam (27 points, 9 passes décisives), les Canadiens n'ont pas été en mesure de contenir Mitchell en fin de partie. Il s'agit donc d'une 7ème défaite de suite pour Toronto...

Dans le même temps, Rudy Gobert (15 points, 16 rebonds) a sorti son double-double habituel.

Chicago craque sur la fin...

- Cette saison, les Chicago Bulls ont pris la mauvaise habitude de perdre dans les dernières minutes. Cette fois-ci, ils ont été battus, après prolongation, par les Denver Nuggets (127-131). Dans le sillage d'un bon Zach LaVine (32 points), Chicago semblait pourtant se diriger vers la victoire avec 14 points d'avance au cours du dernier quart-temps.

Et même à 45 secondes de la fin, il y avait encore 6 points d'écart. Puis la catastrophe avec la prolongation arrachée par Jamal Murray (34 points). Sur cette période supplémentaire, ils vont ensuite subir la loi des Nuggets, portés notamment par Nikola Jokic (34 points, 15 rebonds et 9 passes décisives). Rageant pour les Bulls...

JAMAL MURRAY FORCES OT 🎯 pic.twitter.com/nP8xiOOktM — NBA TV (@NBATV) March 20, 2021

Boston et Miami déçoivent

- A domicile, les Boston Celtics ont été dominés par les Sacramento Kings (96-107). Toujours branchés sur courant alternatif, les hommes de Brad Stevens ont déçu. Le duo Jaylen Brown (19 points) et Jayson Tatum (15 points) a été encore maladroit (14/36 aux tirs). Et surtout, il n'y a eu aucun sentiment de révolte chez les Celtics.

Ainsi, Richaun Holmes a fait la différence à l'intérieur : 25 points, 11 rebonds et 3 contres. Alors que De’Aaron Fox (29 points) et Buddy Hield (22 points) ont fait souffrir la défense adverse. Pour Boston, il s'agit d'une nouvelle performance décevante...

- Dans le même temps, le Miami Heat n'a pas affiché un meilleur visage contre les Indiana Pacers (110-137). Totalement bousculés, les Floridiens ont été largués dès la pause avec un retard de 10 points. Encore bougé dans le troisième quart-temps, le Heat a ensuite définitivement lâché cette partie.

Bam Adebayo (20 points, 8 rebonds) et Jimmy Butler (17 points, 8 rebonds) ont été bien trop esseulés dans un collectif en difficulté. A l'inverse, Malcolm Brogdon était dans un grand soir (27 points) et le collectif des Pacers a donc été excellent (7 joueurs à plus de 12 points).

San Antonio, Phoenix et Detroit assurent

- Malgré un gros retour, les Cleveland Cavaliers n'ont pas réussi à empêcher le succès des San Antonio Spurs (110-116). Dans cet affrontement entre deux jeunes équipes, Keldon Johnson a réalisé un gros double-double (23 points, 21 rebonds) pour faire la différence. Épaulé par Dejounte Murray (22 points) et DeMar DeRozan (20 points), il a été le premier Spur à combiner 20 points et 20 rebonds dans le même match depuis Tim Duncan en 2013.

En face, le duo Collin Sexton (29 points) et Darius Garland (29 points) s'est bien battu. Mais les Cavs avaient accumulé un retard trop important au fil du match pour avoir une chance de l'emporter.

- Sans forcer, les Phoenix Suns ont battu les Minnesota Timberwolves (113-101). Sur un excellent rythme, la franchise de l'Arizona a ainsi obtenu un joli succès collectif avec 7 joueurs à plus de 10 points. Comme toujours, Chris Paul (20 points et 9 passes décisives) et Devin Booker (16 points) ont été propres.

Après une grosse performance vendredi, Anthony Edwards (11 points) a marqué le pas. Karl-Anthony Towns (24 points, 9 rebonds) et Ricky Rubio (21 points, 10 rebonds) ont cependant bien rivalisé. Mais la puissance collective de Phoenix était trop importante.

Juste derrière LeBron James et Kevin Durant, Anthony Edwards marque l’histoire de la NBA !

- Dans un duel entre deux formations mal classées, les Detroit Pistons ont pris le meilleur sur les Houston Rockets (113-100). Avec ce revers, les Rockets ont subi leur 19ème défaite de suite, un record de franchise.

Avec ses 23 points, Frank Jackson a été le grand bonhomme de cette victoire. Du côté des Rockets, John Wall (21 points), Victor Oladipo (19 points) ou encore Christian Wood (18 points) ont bien tenté de sonner le révolte. Mais cette équipe ne tourne plus du tout...