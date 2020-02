Damian Lillard et Trae Young se frottent les mains.

La concours à 3 points du All-Star Game avait jusque-là un peu échappé à la volonté de nouveauté perpétuelle des organisateurs. Cette année, à Chicago, il y aura pourtant de l'évolution. A voir si ce sera pour le mieux ou non... Deux shoots supplémentaires vont être ajoutés au parcours des participants qui comportait jusqu'ici cinq spots de cinq ballons. Positionnés à plus longue distance (9 mètres) du panier, ces deux tirs compteront pour 3 points chacun, faisant passer le score maximal possible de 36 à 42 points. Dix secondes seront également ajoutés à la traditionnelle minute dont disposent habituellement les participants.

Il s'agit du premier vrai changement dans le concours à 3 points depuis 2014 et l'introduction du rack exclusivement composé de "money balls" valant 2 points.

On rappelle les participants de cet événement qui est l'un des plus fiables du All-Star Game en termes de spectacle :

Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

Trae Young (Atlanta Hawks)

Zach LaVine (Chicago Bulls)

Buddy Hield (Sacramento Kings)

Joe Harris (Brooklyn Nets)

Devont'e Graham (Charlotte Hornets)

Davis Bertans (Washington Wizards)

Duncan Robinson (Miami Heat)

La saison dernière, c'est Joe Harris, le joueur des Brooklyn Nets, qui l'avait emporté. L'ajout de ces deux tirs supplémentaires risque de profiter aux deux spécialistes du shoot à très longue distance que sont Damian Lillard et Trae Young.