On ne change plus une formule… qui a marché une fois. Le dernier All-Star Game a été un beau succès après un remaniement des règles de la rencontre. Pour rendre hommage à Kobe Bryant et rendre la partie plus compétitive et donc plus intéressante, la NBA avait décidé de jouer les trois premiers quarts temps de manière indépendante, avec des compteurs remis à zéro, puis de cumuler les scores pour une dernière période sans chronomètre avec un total à atteindre. Celui de l’équipe en tête après trois quarts temps, auquel s’ajoutaient 24 points – comme le numéro du « Black Mamba. »

Résultat : le duel entre le Team LeBron a battu le Team Giannis 157 à 155 à l’issue d’un quatrième quart disputé et même un brin tendu entre les deux équipes. Du vrai basket avec des fautes, de l’engagement, du défi physique, etc. Rarement vu lors d’un All-Star Game.

Du coup, Zach Lowe d’ESPN révèle que la NBA va sans doute renouveler l’expérience de ce format la saison prochaine. En revanche, la ligue pourrait aussi essayer de trouver un moyen pour que le match ne se termine pas sur un lancer-franc, comme c’était le cas cette année. Peut-être en retirant un point à l’adversaire en cas de faute qui serait susceptible de mener l’autre équipe à la victoire. Les règles exactes, tout comme le nombre de points à atteindre, ne sont pas encore déterminées. On aura vite l'occasion de voir si c'est un format réellement intéressant ou si c'était juste le contexte - les hommages à Kobe, notamment - qui ont relancé le All-Star Game.