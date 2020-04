Andre Drummond va blinder la raquette… et la masse salariale des Cavaliers

Les Cleveland Cavaliers n'avaient aucune certitude au sujet de l'avenir d'Andre Drummond quand ils l'ont récupéré aux Detroit Pistons. En même temps, ils n'avaient pas vraiment sacrifié grand-chose dans cet échange (John Henson, Brandon Knight et un second tour de draft) et ça valait donc le coup de prendre le risque. Le coup de poker semble payer pour l'instant. En effet, le pivot All-Star a l'air déterminer à faire jouer son option et donc à rester un an de plus au sein de la franchise de l'Ohio. Il avait pourtant annoncé en début de saison qu'il comptait explorer le marché. C'est la raison même pour laquelle les Pistons ont cherché à l'échanger. Afin de ne pas le perdre sans contrepartie. Drummond a donc changé d'avis. Probablement en raison du coronavirus qui va fortement perturber la free agency.

Les Cavaliers vont donc avoir un an de plus pour tester l'intérieur - et inversement. Si jamais l'expérience tourne mal, ils pourront toujours le refourguer au cours de la saison prochaine. Et ainsi peut-être effectuer une légère plus-value.

Andre Drummond devrait toucher 28,7 millions de dollars en 2021.

Via Real GM