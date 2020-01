Verra-t-on Andre Iguodala sur un parquet cette saison ? Plus le temps passe, moins ça semble probable. Le vétéran a été envoyé aux Memphis Grizzlies l'été dernier mais il n'a pas souhaité prendre part au projet de reconstruction de la franchise du Tennessee. Ce qui est compréhensible à ce stade de sa carrière. Cependant, les Grizzlies ne veulent pas s'en séparer sans contrepartie et Iguodala n'a pas l'air prêt, du moins pour le moment, à sacrifier une grande partie de son salaire en cas de buyout. C'est donc toujours le statut quo. En revanche, le joueur de 35 ans (bientôt 36) sera libre lors de la prochaine intersaison.

Et selon The Athletic, une réunion avec les Golden State Warriors n'est pas à exclure. Andre Iguodala aurait toujours des "connexions profondes" avec l'organisation. On pense aux joueurs mais aussi aux dirigeants et aux coaches. Ce serait cocasse de le voir revenir dans la Bay pour repartir en conquête avec Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et compagnie.

Iggy ne peut pas signer avec les Warriors en cas de buyout. S'il venait à être libéré, les Los Angeles Clippers et les Los Angeles Lakers seraient en pole pour le recruter pour la fin de la saison.