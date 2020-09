Le bel hommage à Jimmy Butler d’un Andrew Wiggins pas rancunier

Andrew Wiggins et Jimmy Butler n’étaient pas toujours sur la même longueur d’ondes quand ils évoluaient ensemble aux Minnesota Timberwolves. Les rapports conflictuels et l’incompréhension entre l’arrière All-Star et ses jeunes coéquipiers, dont le Canadien (et sa famille), ont été documentés sur la toile. Et à peine un an après, Butler se retrouvait expédié du côté des Philadelphia Sixers. Avant de partir une saison après au Miami Heat. La revanche est belle, puisque le voilà aujourd’hui en finales NBA. Pas rancunier, Wiggins lui souhaite que du succès.

« Je suis derrière eux [les joueurs du Heat]. Jimmy était un super coéquipier. Un sacré compétiteur. Ce qu’il a apporté là-bas, en les menant en finales, c’est un énorme accomplissement. Ça montre ce dont il est capable. Il tire le meilleur des autres. »

Jimmy Butler chambre les frères Wiggins

Andrew Wiggins ne semble finalement pas du tout remonté contre Jimmy Butler. Même si les vrais sujets de discorde concernaient surtout Karl-Anthony Towns et la néo-superstar du Heat. Mais ça fait plaisir de voir que le jeune joueur des Golden State Warriors soit lui passé à autre chose et soit à même d’apprécier tout ce qu’apporte Butler sur un terrain et dans un vestiaire.