Vendredi, on se demandait clairement si la blessure au tendon d'Achille d'Anthony Davis ne "sentait pas un peu la m****" ? On avait flairé la galère. Dimanche, alors que l'on pouvait s'attendre à ce qu'il soit laissé au repos pour se soigner, l'intérieur des Los Angeles Lakers était en tenue et titulaire pour affronter les Denver Nuggets.

Après un très bon démarrage (15 points en 14 minutes), "AD" a malheureusement de nouveau senti une violente douleur au niveau du tendon à la suite d'un contact avec Nikola Jokic et a préféré rentrer au vestiaire. Dans la foulée, le All-Star est resté sur place pour passer une IRM pendant que ses camarades rentraient à L.A.

Anthony Davis blessé au tendon d'Achille. Ca sentirait pas un peu la m**** cette histoire ?

Si les premiers examens n'avaient rien révélé de grave, on sait bien que des efforts trop importants sur une zone fragilisée peuvent conduire à des catastrophes. Kevin Durant et Klay Thompson peuvent en témoigner... Voilà ce que disait en tout cas Anthony Davis vendredi.

"Les circonstances sont différentes avec un problème au tendon d'Achille. Si c'était un problème à un doigt ou un truc du genre, je n'aurais aucun problème à jouer. Mais je n'ai pas envie de déconner avec une douleur au tendon d'Achille. Pour la première fois aujourd'hui, j'ai été capable de m'entraîner. Je n'ai pas envie de jouer si je ressens encore une gêne. Je ne veux pas prendre le risque de me blesser et de rater les Playoffs ou même plusieurs semaines alors que je peux contrôler ce problème. Honnêtement, je préfère rater deux ou trois matchs maintenant et pouvoir disputer le reste de la saison. Ce sont des douleurs et il faut donc attendre que ça se calme", a confié Anthony Davis pour ESPN.

Du côté des Lakers, on attend évidemment les résultats de l'IRM avec une certaine anxiété. L'effectif a beau être très talentueux, ce n'est pas la même chose sans le cheat code qu'est généralement Anthony Davis.