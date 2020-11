Anthony Davis est libre, les Lakers vont le mettre bien

Sans surprise. Anthony Davis a décliné son option à 27 millions de dollars pour la saison prochaine. Le voilà sur le marché. Mais l’intérieur All-Star ne devrait évidemment pas quitter les Los Angeles Lakers. Il va rester. Mais reste à savoir avec quel contrat.

Selon ESPN, les dirigeants californiens vont proposer « plusieurs options différentes » à AD et à son agent Rich Paul afin que le joueur puisse choisir celle qui lui correspond le mieux. Tout ça dans le but d’en faire le futur visage de l’organisation. LeBron James lui aurait même déjà dit après le titre que l’équipe lui appartenait. Ça sera encore plus vrai après la retraite du King.

Anthony Davis, LeBron James lui a déjà passé le flambeau en interne

Anthony Davis va prendre le maximum, ça semble évident. Après, il peut choisir de miser sur cinq années pleines directement. Ou sur deux, afin de renégocier un nouveau deal, peut-être encore plus massif, une fois que le Cap sera remonté. Il peut même faire un 1+1 afin de se retrouver libre dès 2021, en même temps que James.

Ce serait un moyen de continuer à faire pression sur la franchise. Davis peut même faire un 2+1 pour tester le marché en 2022, là encore en même temps que LeBron si ce dernier décide d’aller au bout de son contrat.

Dans tous les cas, le joueur de 27 ans devrait devenir la prochaine superstar des Lakers.