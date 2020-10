« On a LeBron mais je pense qu’Anthony Davis est le meilleur joueur du monde »

Le trophée de MVP des finales n’est évidemment pas décerné après le premier match de la série – et un peu de respect pour le Miami Heat, ce n’est qu’une rencontre – mais Anthony Davis a frappé très fort lors du Game 1 mercredi soir. 34 points et une domination évidente des deux côtés du parquet. Après la rencontre, Markieff Morris s’est empressé de commenter avec enthousiasme la performance de son coéquipier.

Markieff Morris says Anthony Davis is the best in the world 🌎 pic.twitter.com/L8gdMRWMVs

— SportsCenter (@SportsCenter) October 1, 2020