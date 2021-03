Anthony Davis va encore faire patienter tout le monde aux Lakers…

Ça va commencer à faire long pour les Lakers et Anthony Davis. Absent depuis le 15 février, l'intérieur californien avait rechuté d'une blessure au tendon d'Achille sur le parquet des Nuggets. Juste avant ça, il avait déjà été mis une semaine au repos. Les premières informations étaient néanmoins rassurantes : un mois d'arrêt.

Sauf que quatre semaines plus tard, toujours pas d'AD pour affronter les Pacers. En effet, l'organisation vient d'annoncer que l'ancien des Pelicans allait rater au moins deux semaines de plus. C'est aux alentours du 27 avril qu'il sera à nouveau testé.

"Nous allons être patient. On va continuer à être compétitifs et à gagner des matches. Et nous serons très excités lorsqu'il sera de retour," a simplement commenté Frank Vogel.