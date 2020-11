Anthony Edwards impressionné par sa rencontre avec Michael Jordan

Michael Jordan est le plus grand joueur de tous les temps mais évaluer les talents de demain n’a jamais été son point fort, comme le témoigne son triste passage en tant que Président des Washington Wizards au début des années 2000. Ça ne l’empêche pas d’assister de temps à autre aux workouts des principaux prospects mis à l’essai par ses Charlotte Hornets. Anthony Edwards a eu le droit à cet honneur.

« C’est fou qu’il se soit pointé dans la salle. C’était un choc. Genre ‘waouh, c’est Michael Jordan’ », raconte le jeune arrière, pressenti pour être l’un des premiers joueurs appelés lors de la draft mercredi prochain.

On imagine que ça a dû lui faire un choc. Et encore, Anthony Edwards révélait récemment que, selon lui, Kevin Durant était le meilleur joueur de l’Histoire. En insistant sur le fait qu’il était très sérieux. En même temps, il a grandi avec KD…

Arrière scoreur, il pourrait pourtant s’inspirer de MJ. Surtout qu’il risque de le retrouver à Charlotte. Et même de jouer pour lui. En effet, Edwards est susceptible d’être sélectionné dans le top-3 de la draft et les Frelons disposent du troisième choix.

Enfin, on ne sait pas si Anthony Edwards a fait mauvaise impression ou non aux Hornets et à Michael Jordan ce jour-là mais il n’a eu aucun contact avec la franchise de Caroline du Nord depuis…

