Les Hawks victimes principales de la reprise à 22 équipes ?

Même si on ne sait pas exactement sous quel format va reprendre la saison NBA, une chose semble sûre. Toutes les équipes ne reprendront pas et certaines devront attendre environ 9 mois avant de disputer à nouveau un match officiel. Les Atlanta Hawks sont évidemment concernés. Quatorzièmes de la Conférence Est avec le quatrième plus mauvais bilan de toute la ligue, les joueurs de Lloyd Pierce ne font pas partie des franchises mathématiquement capables d'accrocher une place en playoffs.

C'est ce qui devrait les empêcher de participer à la bubble party pour la reprise de la NBA fin juillet. Sauf que ça ne leur convient pas du tout... Pierce a justement déploré le fait que la suite des opérations doive se dérouler, très probablement, sans son équipe.

"Si la saison reprend bien et que l'on n'en fait pas partie, cela va endommager notre progression. Cela va faire mal à ce que l'on produit et à notre capacité à rester sur une dynamique positive pour la prochaine saison.

Je vais jouer des joueurs très jeunes parce que notre effectif est composé comme ça. Ils ont besoin d'acquérir de l'expérience en match. Donc pour cela, il faut que l'on puisse jouer au basket. Justement, on a envie de jouer au basket !", a expliqué Pierce, interrogé sur ESPN.

Chez les Hawks, Trae Young, Kevin Huerter, Cam Reddish, DeAndre Hunter et John Collins ont tous entre 20 et 22 ans. Si Atlanta veut commencer à se rapprocher des playoffs en 2020-2021, il faudra effectivement que ce petit groupe continue de pouvoir progresser ensemble sur le terrain dès que possible.