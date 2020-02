Axel Toupane a fait partie de ce groupe France qui nous a tant fait vibrer l'été dernier lors de la Coupe du monde. Le joueur de Malaga était de l'aventure en Chine et avait une place solide dans la rotation instaurée par Vincent Collet. Malheureusement, sa participation aux Jeux Olympiques 2020 avec les Bleus est plus que compromise. Sur Instagram, l'ancien joueur des Denver Nuggets a révélé souffrir d'une rupture du tendon d'Achille du pied gauche contractée en finale de la Coupe du Roi le week-end dernier avec son club.

"Je suis déçu de m'être rompu le tendon d'Achille, mais ce sont les risques de notre métier. Cela fait partie de la vie. J'espère être de retour dès que possible pour tenter de remporter des titres ensemble", a posté Axel Toupane.

Le forfait de Toupane pour les rencontres de qualification pour l'Eurobasket 2021 en Allemagne et contre le Monténégro avait déjà été pris en compte. L'ancien joueur de Strasbourg avait d'ores et déjà été remplacé par Lahaou Konaté, mais la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité n'étaient pas encore connues. Axel Toupane manquera sauf surprise toute la fin de saison et n'a que cinq mois pour se remettre de cette grave blessure avant le début du tournoi olympique qui se déroulera au Japon du 24 juillet au 9 août. Autant dire que ce sera très compliqué de l'envisager dans le groupe qu'emmènera Vincent Collet à Tokyo.

Le groupe tricolore sans Axel Toupane pour l'Allemagne et le Monténégro