Axel Toupane lâche un move à la Jamal Crawford en G-League !

La G-League compte quelques représentants tricolores cette saison et pas des moindres. Par exemple, Axel Toupane, médaillé de bronze avec les Bleus lors du dernier mondial et ancien joueur des Denver Nuggets, s'éclate avec les Santa Cruz Warriors, où il tourne à 17.6 points et 8.5 rebonds de moyenne à 55.6% sur ses 8 matches depuis le début de la saison. Pour ne rien gâcher, l'ailier de 28 ans est capable de faire le show.

Mardi, lors de la démonstration des Warriors contre les Erie Bayhawks, Axel Toupane a placé un move en forme d'hommage pour Jamal Crawford, en passant la balle derrière son dos pour enrhumer son défenseur et finir en lay-up.

Voici l'action sous deux angles différents.

.@toups_33 had to show off the handles real quick for us

he's getting it done today pic.twitter.com/9tbH0e4GGe

— NBA G League (@nbagleague) March 2, 2021