La tension était palpable pour le choc en NCAA entre Kansas et Kansas State. Sur le parquet, Kansas a facilement pris le meilleur sur son rival (81-60). Mais ce match a surtout marqué les esprits pour une bagarre générale à la fin ! Sur l'ultime action de la partie, Silvio De Sousa a ainsi réalisé un contre très autoritaire sur DaJuan Gordon. Dans une telle situation, De Sousa a un peu chauffé son adversaire, au sol, en affichant sa puissance. Et sans surprise, cette attitude, dans les dernières secondes, n'a donc pas été appréciée. Immédiatement, Antonio Gordon et David Sloan sont venus s'en prendre à De Sousa... déclenchant une bagarre générale ! Et les choses ont vraiment mal tourné avec l'intervention des deux bancs.

Car en plus des nombreux coups distribués par plusieurs joueurs, De Sousa, très actif dans cette bagarre, s'est également emparé d'un tabouret pour taper sur un adversaire. Heureusement, l'un des assistants coachs de Kansas a réussi à intervenir. Sur les ralentis disponibles, les arbitres ont désigné De Sousa, Marcus Garrett, David McCormack, James Love et Sloan comme les principaux acteurs de cet incident. Autant le dire tout de suite, les suspensions vont pleuvoir après un tel spectacle, surtout avec des spectateurs impliqués. Pour la petite histoire, après de longues minutes, les officiels ont insisté pour que les deux équipes reviennent sur le terrain pour permettre à Kansas State de tirer des lancer-francs pour une faute technique. Seulement 10 joueurs, 5 dans chaque équipe, ont été autorisés à revenir...