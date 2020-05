Bam Adebayo reconnait ses craintes dans l’hypothèse d’une future reprise

A l'arrêt depuis le 11 mars dernier, la NBA se prépare tout doucement à une reprise de la saison. En effet, comme nous vous l'indiquions ce samedi, la Ligue a officiellement ciblé une date pour le retour des compétitions : le 31 juillet. Comme pressenti, les matches devraient se dérouler dans une bulle, à Disney, dans des salles à huis clos avec des mesures sanitaires drastiques. Pour autant, l'intérieur du Miami Heat Bam Adebayo dispose de quelques doutes. En effet, le jeune talent de 22 ans ne voit pas comment la NBA peut limiter les risques dans un sport avec de tels contacts.

"Comme Steve Nash, plusieurs joueurs ont pris l'habitude de se lécher les doigts. C'est un geste qui se trouve toujours dans la routine de plusieurs éléments. Il y aussi certains joueurs qui essuient leur sueur de leur visage et qui touchent ensuite le ballon. Donc ça va être bizarre de contrôler tout ça. Surtout car on doit tous se toucher en match. Et ensuite, il faut s'inquiéter pour nos familles", a commenté Bam Adebayo pour The Associated Press.

Il est difficile de ne pas être d'accord avec Bam Adebayo. Car si la NBA va faire son maximum pour limiter les risques, il est tout simplement impossible d'assurer la sécurité des joueurs face à cette situation sanitaire exceptionnelle.