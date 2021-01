Bam Adebayo superstar, un problème aux Pacers ? Les 5 enseignements de la semaine

Bam Adebayo, joueur du périmètre

Pat Riley définissait Bam Adebayo comme le « real deal. » Le vrai bail. « Il est Dwyane Wade. Il est Alonzo Mourning », ajoutait le boss du Miami Heat, pour bien faire comprendre que le pivot est considéré par ses employeurs comme la prochaine superstar de l’organisation. Sur le papier, il avait pourtant plus les traits d’un excellent all-around plus que d’un pur franchise player.

Mais c’était sans compter sur la progression constante de ce gros bosseur. Aujourd’hui, Adebayo, c’est peut-être un joueur à mi-chemin entre Al Horford et Anthony Davis. Il est long. Costaud. Il gambade. C’est un excellent défenseur et un solide rebondeur. Un très bon passeur au poste haut. Mais c’est aussi un intérieur qui peut face-up et qui est très à l’aise balle en main, même pour remonter la gonfle en dribbles.

Adebayo étend de plus en plus son arsenal. Il tente des choses. L’évolution de son nombre de pull-ups est significative. Seulement 10% de ses tirs l’an dernier, pour à peine 29% de réussite. Il est monté à 29%, presque le tiers de ses tentatives, pour 53% de réussite ! Parce que Bam brille à mi-distance, où son 46% de réussite est supérieur aux pourcentages de DeMar DeRozan, Jayson Tatum, Devin Booker ou Kawhi Leonard. Il excelle dans cette zone intermédiaire, comme Davis et comme Horford il fut une époque.

Résultat, le pivot du Heat est actuellement le meilleur marqueur de son équipe avec 20 points par match. Il profite évidemment de l’absence de Jimmy Butler. Et les résultats de la franchise (6 victoires, 12 défaites) laissent penser qu’il manque justement un autre joueur de son calibre à ses côtés. Mais cette tendance pourrait se confirmer même lorsque les Floridiens auront redressé la barre. Adebayo n’est pas juste un All-Star complet, c’est bel et bien un potentiel top-15 dans cette ligue.

Les Wizards sont nuls

Bon, ce n’est pas vraiment un enseignement. Quiconque suit un peu la NBA et les résultats réalisent que l’équipe de D.C. galère depuis le début de la saison – même si elle a aussi des circonstances atténuantes. Parmi la bonne dizaine de matches du mercredi soir, j’ai voulu regarder celui entre les Washington Wizards et les New Orleans Pelicans. Ou plutôt, j’ai essayé.

J’ai lancé cette rencontre parce que, au final, je me suis rendu compte que je ne regarde quasiment jamais les Wizards. D’ailleurs, si l’un des constats à venir peut vous sembler hâtifs aux courageux qui suivent la franchise au quotidien, sachez que ce sont forcément des constats hâtifs après un échantillon très faible. Tout ça pour dire : j’ai voulu me lancer dans cette grande aventure qui consiste à observer le groupe de Scott Brooks.

8 trades pour sortir Bradley Beal de sa misère aux Wizards

J’ai tenu 7 ou 8 minutes avant de bifurquer sur le match entre les Atlanta Hawks et les Brooklyn Nets. 7 ou 8 minutes de basket brouillon, même pas foncièrement mauvais mais clairement pas au niveau NBA. Le pire, c’est que l’écart n’était même pas si grand entre les deux formations au moment où j’ai arrêté.

Mais les Wizards ont donc commencé le match en tentant six ou sept fois de suite plus ou moins le même système (et ses dérivés). En cherchant constamment Bradley Beal, le seul talent vraiment à même de scorer dans le cinq majeur. Scott Brooks montre vraiment des limites tactiques, comme à Oklahoma City mais sans le talent d’une deuxième superstar.

Robin Lopez est lent. Isaac Bonga est long, mais c’est tout. Jordan Bell, c’est à se demander pourquoi certains ont placé des espoirs en lui un jour. Ces gars-là ne sont pas des starters en NBA. D’ailleurs, ils sont censés sortir du banc mais le COVID-19 et les blessures déciment actuellement l’effectif déjà pas folichon de Washington. Pas sûr que Beal tienne très longtemps dans ce marasme.

De’Andre Hunter, arme moderne dos au panier

Vous savez qui est petit à petit en train de sortir gagnant du transfert d’Anthony Davis aux Los Angeles Lakers ? Les Atlanta Hawks. Parce que dans l’échange, les New Orleans avaient déniché le quatrième choix de draft des Angelenos… avant de le refourguer. Et ce sont donc les Hawks qui profitent aujourd’hui de De’Andre Hunter, un joueur vraiment prometteur.

Le sophomore progresse match après match. Il monte même en puissance, avec récemment une pointe à 33 unités contre Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks. Il n’est pas descendu une seule fois sous la barre des 11 points (en 17 matches) cette saison. Le tout avec finalement très peu de systèmes dessinés pour lui.

Hunter n’a pas encore de vrai point fort en attaque mais il prend doucement ses marques. Son handle n’est pas encore assez efficace pour vraiment effacer ses vis-à-vis en drive et il est plus à l’aise en catch-and-shoot qu’en se créant son propre tir. Des clés essentiels pour devenir un All-Star, et pas seulement un excellent joueur de complément. Mais en fait, si, il y a quand même une situation dans laquelle il domine ses adversaires : il est bestial dos au panier.

Kyrie Irving en a fait les frais lors du duel perdu de justesse contre Brooklyn. Il s’est retrouvé en défense sur le jeune homme, qui a immédiatement demandé la balle au poste bas pour le travailler et finir de près. Il faut dire que l’ailier formé à Virginia est long : 2,03 mètres avec des bras tentaculaires. Et athlétique. Des atouts pour enfoncer son défenseur avant de conclure. Et il y a peu de défenseurs sur son poste capable de le stopper.

C’est simple, De’Andre Hunter rapporte 1,46 point par possession à son équipe dans ces situations. Hormis les pivots Khem Birch et Robin Lopez (tiens, tiens, un Wizard), personne ne fait mieux en NBA. Il est plus performant en post-up qu’un Jayson Tatum, un Kevin Durant, un Luka Doncic ou même un Joel Embiid. Sauf que l’échantillon est très faible : 11 possessions depuis le début de la saison. Les Hawks doivent faire un meilleur boulot pour créer ce match-up favorable, l’identifier et servir leur joueur de 23 ans qui compile tout de même 18 points et 5 rebonds de moyenne.

Domantas Sabonis et le dilemme des Pacers

Domantas Sabonis et Nikola Jokic présentent quelques similitudes, même s’ils ne boxent pas dans la même catégorie – l’un est All-Star, l’autre un candidat au MVP. Mais ce sont deux pivots européens grands, avec du touché, de l’adresse, solides rebondeurs, de la vista et un vrai sens de la passe (hérité du papa dans le cas de Domo !). Ce sont aussi deux défenseurs médiocres, pas assez rapides et donc souvent exposés.

En revanche, la différence, c’est la manière dont leurs dirigeants les ont entourés pour essayer de masquer leur lacune. Aux Nuggets, Jokic est aligné avec Paul Millsap, un intérieur sous-dimensionné, coriace et a priori suffisamment mobile pour défendre sur des ailiers. Aux Pacers, Sabonis joue avec Myles Turner, un grand taillé dans du chêne massif capable de protéger le cercle mieux que quiconque en NBA actuellement (4,2 blocks de moyenne). Les deux sont des défenseurs de qualité.

Mais leurs profils différents font… toute la différence. Avec Millsap, le « Joker » se cantonne aux pivots lourds adverses. Avec Turner, c’est Sabo qui se coltine souvent les postes quatre fuyants. Et il est à la peine. Vraiment à la peine. Son manque de latéralité est flagrant et les Toronto Raptors en ont profité en agressant constamment le Lituanien dans l’axe lors de la rencontre entre les deux équipes en début de semaine.

En recouvrant péniblement, il laissait des espaces. Et la défense finissait toujours par craquer au bout du deuxième ou troisième drive and kick. Voire des fois dès le premier. Une statistique qui illustre le dilemme des Pacers : quand Turner et Sabonis sont ensemble sur le terrain, Indiana affiche un différentiel positif de 3,6 points. Correct. Mais quand l’Américain évolue sans son camarade européen, ce chiffre monte à +17 !!! Sur un échantillon plus faible, c’est vrai (150 minutes en tout).

La franchise d’Indianapolis marque autant de points sans son meilleur joueur mais elle en encaisse 14 de moins. Et quand Sabonis est sur le terrain sans Turner, les Pacers prennent carrément l’eau en défense. Alors que faire ? Ils peuvent toujours essayer de continuer comme ça, tout en sachant les limites du duo. Mais il ne serait pas étonnant que les dirigeants finissent par céder à la tentation de transférer Turner en essayant de dénicher sur le marché un poste quatre très polyvalent en défense.

Richaun Holmes, un joueur qui vous veut du bien

Il y a des joueurs qui donnent l’impression que tout va toujours bien se passer quand ils sont sur le terrain. Vous pouvez mettre Richaun Holmes dans cette catégorie. Le pivot des Sacramento Kings apporte beaucoup à son équipe depuis le début de la saison. Déjà parce qu’il se contente de faire ce qu’il sait faire. Ça peut sembler anodin mais en NBA il faut des gars prêts à se sacrifier et à embrasser leur rôle.

Holmes est là pour défendre, prendre des rebonds, protéger le cercle, poser des écrans, courir et dunker. Pas besoin d’en attendre plus de sa part. Par contre, il se donne à fond pour chaque tâche qui lui est attribué. Il converti 68% de ses tentatives parce qu’il ne s’entête pas à s’éparpiller en attaque. Il brille sur pick-and-roll – il est l’un des dix joueurs les plus efficaces de la ligue en tant que roll man – et c’est un partenaire idéal pour De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton. Du coup, il tourne à presque 14 points par match depuis le début de la saison. Avec même 20 points lors de la victoire des Kings contre le Magic.

Preuve de l’impact de Richaun Holmes, il est le SEUL joueur de Sacramento avec un différentiel positif parmi ceux qui ont joué plus de 6 matches. +1,9 sur 100 possessions. Le suivant ? Harrison Barnes avec… -4,2. Le Net Rating n’est pas toujours une statistique très parlante mais là, dans ce cas précis, elle montre bien que les passages du pivot sont bénéfiques à son équipe vu que ses camarades du cinq majeur sont tous dans le négatif.