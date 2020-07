On vous a parlé un peu plus tôt aujourd'hui de l'article de Zach Lowe sur Bam Adebayo. On vous conseille de le lire tant il regorge d'informations intéressantes sur le pivot du Miami Heat, All-Star pour la première fois de sa carrière ce week-end. Lowe nous y apprend notamment de quelle manière le Heat s'est décidé à drafter l'intérieur de Kentucky, après lui avoir fait vivre un entraînement pour le moins intense... Nous nous sommes permis de traduire cet extrait révélateur du tempérament de Bam Adebayo.

