Lors de l'intersaison, les Cleveland Cavaliers veulent essayer de récupérer, via un échange, le talent des Philadelphia Sixers Ben Simmons.

Ben Simmons risque de faire parler de lui dans les semaines à venir. Blessé au genou, le talent des Philadelphia Sixers va se faire opérer. Il s'agit probablement d'une fin de saison pour lui. Et sauf incroyable surprise, son équipe devrait avoir du mal à remporter le titre NBA sans lui. Au sein de la Ligue, un bruit de couloir circule déjà plusieurs un moment : les dirigeants des 76ers pensent à sacrifier l'Australien ou Joel Embiid afin de lancer un nouveau cycle. Et forcément, cette situation va entraîner de nombreuses rumeurs. Ainsi, selon les informations du journaliste Chris Fedor de Cleveland.com, Simmons se trouve dans le viseur des Cleveland Cavaliers !

Barkley : « Ben Simmons peut devenir l’un des plus grands »

Visiblement, les Cavs pensent avoir "un package assez intéressant" pour mettre en place un trade cette intersaison. Une éventuelle offre de la franchise de l'Ohio pourrait combiner des jeunes joueurs et des choix de Draft bien placés. Mais est-ce réellement suffisant pour attirer Simmons ? Malgré ses problèmes physiques et l'inconstance des 76ers, le natif de Melbourne a seulement 24 ans. Il reste considéré comme l'un des joueurs avec le plus de potentiel en NBA. Puis rien ne presse pour Philadelphie avec le contrat de Ben Simmons jusqu'en 2025. Il faudra en tout cas surveiller avec attention l'intersaison des Sixers, surtout dans l'hypothèse d'une élimination rapide en Playoffs.