Gros coup dur pour les Philadelphia Sixers ! Victime d'une blessure face aux Washington Wizards jeudi, Ben Simmons avait pourtant passé des premiers examens rassurants. Mais finalement, l'Australien va bien quitter la bulle à Disney afin de se faire opérer. Selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, cette décision a été prise en raison de la présence "d'un corps étranger" dans son genou. Il s'agit probablement d'un bout de cartilage. Mais avec cette opération, Simmons se dirige vers une fin de saison ! En effet, les chances de voir le meneur revenir avant la fin de cet exercice sont quasiment nulles...

After consultation with the 76ers‘ medical staff and several specialists, Ben Simmons is leaving the NBA campus to remove a loose body in his left knee. https://t.co/xzxST5tTe6

