Avant cette suspension, les Sixers faisaient partie des grandes déceptions de la saison. Incapables de trouver du spacing, handicapés par un Ben Simmons toujours pas enclin à prendre sa chance de loin mais aussi par un trio Joel Embiid-Al Horford-Tobias Harris qui se marche dessus, Philly n'a pour l'instant rien d'un candidat crédible au titre. Brett Brown joue beaucoup dans cette bulle, et une élimination avant même les finales de conférence serait vu comme un échec cuisant. Ça en prend pourtant le chemin vu ce que proposent les Sixers.

La troupe de Pennsylvanie est sans doute la meilleure équipe NBA à domicile. Cette saison au Wells Fargo Center, c'est 27 victoires en 29 matches. Loin de leurs bases, en revanche, c'est la cata. 10 victoires, 25 défaites. Un bilan désastreux qui explique cette 6e place. À Disney, ces Sixers ne pourront pas compter sur leur public, ni leur salle. D'où le grand danger.

Les dix plus grosses déceptions de la saison

Cette nuit, ils étaient pourtant bien partis face aux Pacers. Avec 10 points d'avance dans le dernier quart, plus un Joel Embiid utra conquérant, Philly avait la main sur la rencontre. Sauf que TJ Warren s'en est mêlé. Résultat, un nouveau revers qui les éloignent du top 4. Mais l'image marquante de ce Sixers-Pacers, c'est l'altercation entre le Camerounais et le nouveau meneur titulaire, Shake Milton.

Après une passe ratée, comme il y en a tant dans un match de basket, les deux hommes se sont chauffés sévèrement en revenant sur le banc. Au point de devoir être séparés par leurs coéquipiers. Milton aurait même balancé à son pivot "Je vais te casser la gueule". Pas froid aux yeux le gamin.

Un incident comme il peut en arriver dans toutes les équipes au cours d'une saison. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné Embiid en voulant dédramatiser la chose.

"C'est du basket. Tout le monde fait des erreurs. Ça arrive. Nous devons être meilleurs. On a discuté de ça, on trouve une solution et on avance. Mais ce n'est rien, ça arrive. Ça arrive dans toutes les équipes. Vous devez juste traverser ça et avancer".