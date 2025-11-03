Les fans des Milwaukee Bucks se sont posé la question dès son entrée en jeu face aux Sacramento Kings : d’où venait ce spectaculaire œil au beurre noir arboré par Giannis Antetokounmpo ? Le double MVP n’a pas laissé le mystère planer longtemps. Et nous a offert une bien belle histoire.

Après la défaite des Bucks (133-135), Giannis a livré une explication aussi détaillée que… difficile à croire.

« En fait, j’étais à Pick ’n Save, tu vois ? », a-t-il raconté avec le sourire. « Pendant que je payais mes courses, un type a voulu arracher le sac à main d’une dame. Alors je lui ai dit : “Hey mec, qu’est-ce que tu fais ?!” Je l’ai attrapé, il s’est retourné et m’a mis un coup de coude dans l’œil. Mais je l’ai mis au sol, j’ai rendu le sac à la dame, payé ses courses parce qu’elle était sous le choc, puis la police est arrivée. Après ça, je suis rentré chez moi, j’ai fait un peu de soin… et j’ai fait une sieste. »

Your friendly neighborhood Giannis. 😂 pic.twitter.com/q5gk6zfTqY — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2025

L’histoire, reprise par le compte officiel des Bucks, a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. Quant à savoir si le « Greek Freak » a réellement neutralisé un voleur ou simplement trollé les journalistes, (pas si) difficile à dire. Son ton pince-sans-rire est probablement un très bon indice. Quand on pense que certains de ses collègues mettent des années à mettre en place du storytelling, Giannis, lui, a besoin de quelques secondes pour devenir un super-héros. La classe.

Malgré ce « combat de supermarché », Giannis Antetokounmpo continue d’enchaîner les performances de haut niveau. Face à Sacramento, il a compilé 26 points, 11 rebonds et 8 passes, confirmant sa forme étincelante en ce début de saison. Sur les six premiers matchs, il tourne à 34,2 points, 13,4 rebonds et 7,2 passes, à 68,4 % de réussite au tir.

Les Bucks (4-2) restent ainsi solidement installés dans le haut du classement à l’Est, avec un Giannis toujours plus dominant… et visiblement toujours aussi blagueur.

