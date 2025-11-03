CQFR : Retour sur terre pour Wembanyama et les Spurs

Les résultats de la nuit en NBA

Pelicans @ Thunder : 106-137

Sixers @ Nets : 129-105

Jazz @ Hornets : 103-126

Hawks @ Cavs : 109-117

Grizzlies @ Raptors : 104-117

Bulls @ Knicks : 116-128

Spurs @ Suns : 118-130

Heat @ Lakers : en cours

Ja Morant suspendu, c'est l'heure de se dire au revoir ?

- Une seule équipe n'a pas connu la défaite en NBA cette saison. Et ça ne surprendra personne, il s'agit du champion en titre, Oklahoma City. Le Thunder a très tranquillement concassé les Pelicans pour le match de la soirée du dimanche, et affiche maintenant un bilan de 7-0. Shai Gilgeous-Alexander (30 pts, 7 asts) et les siens se sont imposés même sans Chet Holmgren et en dépit de l'absence prolongée de Jalen Williams, qui en a repris pour 15 jours minimum. Ousmane Dieng a joué 6 minutes en sortie de banc et a marqué, à 3 points, sur son seul tir du match.

- Si le Thunder est la dernière équipe avec un bilan immaculé, c'est parce que les Spurs ont craqué. San Antonio a plié à Phoenix, dans un match où Victor Wembanyama a rappelé qu'il restait humain. Le pivot des Spurs n'a compilé "que" 9 points, 9 rebonds, 7 passes et 4 contres, en shootant à 4/14 et avec 6 pertes de balle en 34 minutes. Dans le camp d'en face, Devin Booker était lui inspiré (28 pts, 14 asts) et les Suns n'ont pas été mis en difficulté de toute la nuit (+18 à la pause), si ce n'est dans le garbage time. Stephon Castle (26 pts) a été l'un des rares Spurs à tenir le choc.

- Chicago aussi, a plié pour la première fois de la saison. En déplacement au Madison Square Garden, les Bulls sont tombés sur des Knicks revigorés après trois défaites de suite. Jalen Brunson (31 pts), KAT (20 pts, 15 rbds) et Josh Hart (14 pts) ont fait le job pour des New Yorkais qui n'avaient pas encore marqué autant de points depuis le début de la saison. Le triple-double de Josh Giddey (23 pts, 12 asts, 12 rbds) n'a pas suffi pour exister davantage et préserver l'invincibilité. Les trois Français des Knicks, Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara ont à peine transpiré et se sont décrassés entre une et deux minutes...

- Toujours pas de victoire non plus pour Brooklyn, qui reste bloqué à 0 victoire, comme New Orleans. Les Nets recevaient les Sixers, qui ont poursuivi leur bonne entame de saison avec une victoire (129-105) qui n'a pas mis très longtemps à se dessiner. Même sans Joel Embiid, laissé au repos 48 heures après un déplacement à Boston, Philadelphie a facilement imposé sa loi sous les coups de Kelly Oubre Jr (29 pts), Tyrese Maxey (26 pts) et Quentin Grimes (22 pts). VJ Edgecombe a ajoué 16 points et les Sixers se sont même permis de sortir Kyle Lowry, leur joueur/assistant coach, du formol pendant 3 petites minutes. Les 29 points de Cam Thomas n'ont pas suffi aux Nets.

Nolan Traoré était en G-League et Ben Saraf est resté cloué sur le banc au profit, notamment, du nouveau meneur titulaire - a priori... - Tyrese Martin. Dur temps pour les arrières rookies de BK, même si Egor Demin a joué un petit quart d'heure.

- No LaMelo, no problem. Les Hornets ont joué sans leur meneur star face au Jazz et les choses se sont bien passées grâce à Miles Bridges (29 pts), au rookie Kon Knueppel (24 pts, record perso en NBA) et à... Moussa Diabaté, évidemment ! L'intérieur français a apporté son énergie habituelle en sortie de banc avec 17 points, 12 rebonds et 1 contre en 22 minutes. Sion James, l'ancien coéquipier de Knueppel à Duke, a lui aussi battu son record personnel avec 15 points. En face, les 54 points cumulés de Lauri Markkanen (29) et Keyonte George (25) n'ont pas permis à Utah d'éviter une nette défaite (126-103).

- Peu après avoir appris l'absence pour un mois minimum de Trae Young, les Hawks ont logiquement perdu à Cleveland. Donovan Mitchell (37 pts) n'a pas trouvé d'opposition à sa mesure, lui qui avait manqué le dernier match des Cavs. Avec 8 paniers à 3 points, l'arrière All-Star a pilonné Atlanta, même si les hommes de Quin Snyder se sont bien battus et étaient encore à -6 dans le money time. Un panier à 3 points d'Evan Mobley a calmé les ardeurs des Hawks à 1:24 du terme.

Zaccharie Risacher a joué 24 minutes pour 8 points, 5 passes, 3 interceptions et 2 rebonds à 4/8.

- Sans Ja Morant, suspendu pour les raisons que l'on connait, Memphis a perdu à Toronto. Les Raptors ont signé un deuxième succès consécutif qui s'est construit dans le 3e quart-temps. RJ Barrett (27 pts), Brandon Ingram (26 pts) et Scottie Barnes (19 pts, 12 rbds, 8 asts) ont fait le gros du boulot en attaque.