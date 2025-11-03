Kon Knueppel, le rookie des Hornets claque un record à 3 points

On savait que Kon Knueppel était un excellent shooteur en sortant de Duke, mais peu imaginaient qu’il frapperait aussi fort dès ses débuts en NBA. Le rookie des Charlotte Hornets, drafté avec le 4e pick en 2025, réalise un départ canon en matière de tir et vient déjà d’inscrire son nom dans les livres d’histoire.

Knueppel a en effet planté 22 tirs à trois points sur ses sept premiers matchs en carrière, un record absolu en NBA. Aucun joueur avant lui n’avait trouvé autant de fois la cible longue distance sur ses débuts. À 20 ans, le jeune arrière s’impose comme une véritable arme offensive et une promesse sérieuse pour l’avenir de la franchise.

Dimanche, lors de la victoire de Charlotte contre Utah (126-103), il a encore brillé avec 24 points à 4/9 à trois points, confirmant qu’il ne s’agissait pas d’un simple coup de chaud. Knueppel impressionne par sa confiance, son relâchement et sa capacité à se fondre dans le collectif.

Kon Knueppel = certified sharpshooter 🎯 🐝 24 points

🐝 6 rebounds

🐝 5 assists

🐝 4 triples Charlotte grabs the dub at home! pic.twitter.com/H1VRjYB0nN — NBA (@NBA) November 3, 2025

Pour une équipe en reconstruction, souvent à la recherche de constance et d’identité, cette réussite venue du périmètre fait un bien fou. Si le rythme actuel de Knueppel se maintient, les Hornets pourraient bien tenir là l’un des futurs meilleurs shooteurs de la ligue et un atout majeur dans leur projet à moyen et à long terme.