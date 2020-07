Ben Simmons va-t-il (enfin) shooter plus à trois points ?

C'est la même promesse qui revient tous les ans chez les Philadelphia Sixers : Ben Simmons va enfin tirer à longue distance. Pas vraiment adroit dans cet exercice, l'Australien bosse régulièrement pour ajouter cette arme à son jeu. Mais malgré ses efforts sur certaines vidéos, le jeune talent a dû mal à appliquer ce travail en match. Cette saison, il a tout de même inscrit ses deux premiers tirs à trois points. Mais comme depuis le début de sa carrière, l'homme de 23 ans a refusé plusieurs opportunités ouvertes. Et lors de cette pause de la NBA à cause de l'épidémie du coronavirus, de nouvelles vidéos ont circulé concernant Simmons. Encore une fois, il bossait à longue-distance. Et cette fois-ci, le coach des 76ers Brett Brown espère bien en profiter.

"Les nombreuses façons dont nous l'utilisons, je pense que ça l'aide à développer ses capacités. Et c'est surtout grâce à sa mentalité. Il est arrivé ici avec un état d'esprit incroyable. Son tir à trois points semble bon.

Il a pris plus de tirs à longue distance à l'entraînement ces derniers jours que sur la première partie de saison. Et il a l'air en forme, il a l'air bien. Je sais aussi qu'il reçoit les encouragements de ses coéquipiers", a confié Brett Brown pour les médias.

Ben Simmons prêt à tout casser dans la bulle à Disney

Cette fin de saison pourrait représenter un tournant pour Ben Simmons. On le sait, ces derniers jours, il a été testé en tant qu'ailier-fort aux 76ers. Avec ce nouveau poste et un tir à longue distance, le natif de Melbourne pourrait faire de très gros dégâts. Mais on va tout de même attendre une confirmation de ses progrès sur les parquets...