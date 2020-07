Ben Simmons prêt à tout casser dans la bulle à Disney ?

Avant l'interruption de la saison en mars à cause de l'épidémie du coronavirus, Ben Simmons se trouvait dans le dur. Touché au dos, l'ailier des Philadelphia Sixers avait de grandes chances de rater le début des Playoffs. Et cet arrêt de la compétition a donc représenté une bonne nouvelle pour l'Australien. Ainsi, il a pu se concentrer sur sa rééducation sans avoir la pression pour revenir. Aux dernières nouvelles, le jeune talent de 23 ans avait bien récupéré. On l'a notamment vu faire le show lors d'un entraînement avec LeBron James. Et l'entraîneur des 76ers Brett Brown a également eu de bons échos sur la forme actuelle de Simmons.

"Il est en mesure de jouer et nous sommes impatients de le revoir en action. Personnellement, on m'a dit qu'il était effectivement à 100% de ses capacités physiques", a annoncé Brett Brown pour les médias.

Sixers et Blazers, les outsiders de Charles Barkley pour le titre

Irréguliers cette saison, les 76ers seront dangereux pour cette bulle à Disney. Car avec un effectif au complet, cette équipe mérite largement mieux que leur 6ème position actuelle à l'Est. Avec Ben Simmons en forme, mais aussi Joel Embiid, Philadelphia peut faire de gros dégâts à Disney.