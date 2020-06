Alors que la saison NBA devrait reprendre dans quelques semaines, les stars NBA accélèrent leurs entraînements afin d’être fin prêtes. C’est le cas de LeBron James et de Ben Simmons. La star des Los Angeles Lakers et le jeune talent des Philadelphia Sixers ont même partagé une session ensemble.

On sait que LBJ aime bien s’entraîner avec les autres vedettes de la ligue lors des intersaisons. Pour l’émulation ou pour scouter les rivaux potentiels ? Sans doute un peu des deux. Les entraînements avec la Dream Team avaient ainsi permis à Michael Jordan de mieux cerner ses adversaires NBA.

Quoi qu’il en soit, LeBron James et Ben Simmons sont représentés par la même agence, Klutch Sports, qui a publié des images de leur session commune. De quoi voir que la quarantaine n’a a priori pas impacté leur condition physique. Elle avait déjà fait du bien au plus jeune des deux, qui avait pu se remettre de sa blessure au dos. On attendra néanmoins la reprise pour émettre un jugement, surtout pour James, 35 ans. Le match de Cristiano Ronaldo cette semaine prouve en effet que la forme ne se juge pas à ce qu’on voit sur les réseaux et que même un monstre physique peut être un peu rouillé après une telle coupure.

Par ailleurs, ces clichés ont soulevé une petite controverse. Pour certains, ce type de workout va à l’encontre de la politique de la NBA interdisant la participation des joueurs à des pickup games et entraînements commun pendant cette période. Mais selon l’insider Marc Stein, LeBron James et Ben Simmons ne devraient pas être sanctionnés pour s’être réunis, qui plus est en dehors des infrastructures de leurs équipes.

A l’origine, cette règle a été mise en place pour ne pas que les joueurs se blessent en dehors de leur « lieu de travail ». Avec la pandémie, l’idée était aussi et surtout de ne pas exposer les joueurs à un contexte où la sécurité sanitaire n’était pas respecté.

Les images montrent clairement que les mesures barrières et les règles de distanciation n’étaient pas respectées. Ce qui leur a valu quelques commentaires et critiques sur Twitter. Mais au final, même si leur comportement s’est avéré être à risque, ils ne devraient pas être sanctionnés. Les règles ne sont pas les mêmes suivant que vous êtes un VIP ou un citoyen lambda…

The Sixers have lost their borderline historic home-court advantage ... but they have regained a @BenSimmons25 https://t.co/smIRFTn9kx — Marc Stein (@TheSteinLine) June 19, 2020