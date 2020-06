Les deux outsiders improbables de Charles Barkley pour le titre NBA

La saison va reprendre dans des conditions exceptionnelles à Disneyworld. Exceptionnelles car complètement inédites. Vingt-deux équipes réunies au sein d’une « bulle » avec des matches en continue puis des playoffs sans public, sur terrain neutre… du jamais vu bien entendu. Ça laisse a priori la place aux surprises. Et ça tombe bien Charles Barkley a deux paris à faire. Deux outsiders pour le titre.

« Les Philadelphia Sixers à l’Est. Et si les Portland Trail Blazers récupèrent Jusuf Nurkic et Zach Collins, personne ne voudra les affronter. Ils ont le meilleur backcourt de la NBA avec Damian Lillard et C.J. McCollum. Ils ont Hassan Whiteside qui joue bien. Mais s’ils récupèrent Nurkic et Collins, personne ne voudra les jouer », assure le Hall Of Famer.

