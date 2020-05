Les Blazers sérieusement renforcés en cas de reprise ?

Les Portland Trail Blazers ne faisaient pas partie des huit premiers à l’Ouest au moment de la suspension de la saison. Une déception après avoir disputé les finales de Conférence l’an dernier. Mais l’équipe de l’Oregon n’a jamais été au complète depuis le coup d’envoi de l’exercice 2019-2020. Ça pourrait changer en cas de reprise de la NBA cet été. Même sans être dans le top-8, la franchise est susceptible d’être invité dans l’une des bulles choisies par la ligue en cas de tournoi de qualification pour le dernier strapontin à l’Ouest. Si ça venait à être le cas, Portland débarquerait avec une formation renforcée.

« Je suis sûr que Jusuf Nurkic et Zach Collins seront disponibles. Nurk devait revenir la semaine où la NBA a été suspendue. Et Zach avait encore un mois d’indisponibilité. Une date que nous avons déjà dépassée depuis longtemps. Donc je pense que l’on va récupérer les deux », confie Damian Lillard. « On revient en force avec une équipe plus profonde. »

Jusuf Nurkic était absent depuis un an en raison d’une déchirure du tendon d’Achille. Il pratiquait le meilleur basket de sa vie en tant que pivot dans le cinq majeur des Blazers avant de se blesser. Zach Collins était lui l’ailier-fort titulaire de l’équipe. Ce sont deux additions de poids. Avec un tel effectif, Portland peut clairement aller chercher la dernière place qualificative en cas de tournoi.