Frayeur autour de Ben Simmons cette nuit

Les nuits s’enchaînent et les blessures se multiplient en NBA. Pas forcément juste un simple hasard après de longs mois sans jouer. Hier soir, c’est notamment Ben Simmons qui a été touché. Plus inquiétant encore, il s’est fait mal malgré l’absence de contact sur l’action en question. L’ailier All-Star a capté un rebond offensif mais il est visiblement mal retombé durant le troisième quart temps du match contre les Wizards (victoire des Sixers 107-98). Il semblait alors gêné par sa jambe. Il a fini par sortir et par rejoindre directement le vestiaire.

Ben Simmons limped off the court and went straight to the locker room pic.twitter.com/G9jmjIy40Q — gifdsports (@gifdsports) August 5, 2020

Quelques minutes plus tard, l’Australien quittait la salle en tenue de ville. De quoi susciter la crainte des fans mais aussi de son entraîneur.

« Je suis très curieux de savoir ce qu’il a », notait Brett Brown après la partie.

Les Sixers peuvent – a priori – être rassurés. Déjà parce que Ben Simmons ne sentait aucune douleur ou gonflement après avoir quitté le parquet. Mais surtout parce que l’IRM n’a montré aucun dommage significatif. Le suivi de la star sera donc quotidien, avec peut-être un retour rapide.

Ben Simmons, l’interruption de la saison lui a fait du bien

Le premier choix de la draft 2016 était annoncé out pour une longue durée en raison d’une blessure au dos contractée fin février dernier. Il était même susceptible de rater les playoffs. Mais l’épidémie de coronavirus et la longue suspension de la saison lui a permis de se soigner et de participer aux hostilités au sein de la bulle.