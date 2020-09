Lorsque Sam Presti et Billy Donovan se sont retrouvés cette semaine pour leur entretien de fin de saison, les deux hommes savaient de quelle manière se terminerait le rendez-vous. Plutôt que de passer ce moment difficile dans une atmosphère malaisante, le General Manager d'Oklahoma City et son coach ont simplement sifflé un pack de bières et évoqué leurs meilleurs souvenirs de ces cinq années passées ensemble avec le Thunder.

Billy Donovan ne sera plus le coach d'OKC la saison prochaine. La franchise a officialisé cette séparation mardi. Le contrat de Donovan arrivait à expiration cet automne et les deux parties ont décidé ne pas prolonger l'aventure. C'est paradoxal, mais c'est peut-être la saison où on a le plus vu les qualités de l'ancien head coach des Florida Gators et celle qui a le plus donné envie aux fans de le voir poursuivre, qui aura été sa dernière.

Having an idea of the direction it was probably headed, Presti says he brought a cooler of beer to his office during his meeting with Donovan and they spent some of the time reminiscing on memories of the last five years.

