L'Oklahoma City Thunder a été éliminé des Playoffs. Au terme d'un Game 7 très disputé, OKC a pris la porte face aux Houston Rockets (102-104). Malgré un triple-double (19 points, 12 passes décisives et 11 rebonds), Chris Paul n'a pas réussi l'exploit de porter son équipe au second tour. Et le terme "exploit" n'est pas galvaudé car le Thunder n'était absolument pas attendu à ce niveau. Cette équipe ne devait même pas atteindre les Playoffs selon les prédictions de début de saison. ESPN estimait qu'OKC avait 0,2% de chances de figurer dans les 8 premiers à l'Ouest. Cette franchise, menée par CP3, a donc créé la surprise. Très ému après cette élimination, Paul a livré un discours fort sur l'état d'esprit de ce groupe.

"Nous nous sommes battus toute la saison. Bien évidemment, beaucoup de gens ont douté de nous, mais nous n'avons jamais douté de nous-mêmes. Nous nous moquions totalement des prédictions des médias pour toutes les séries. Dans tous les matches, nous nous attentions à gagner. Nous avons joué de cette manière tout au long de la saison. Tous les matches. Donc celui-là fait mal", a reconnu Chris Paul, avec émotion, devant les médias.

Chris Paul, le respect retrouvé

Chris Paul was emotional in his post-game press conference Keep your head up CP3, should be proud of a great season. 🙏🙏pic.twitter.com/4rRTenmv5Z — Hoop Central (@TheHoopCentral) September 3, 2020

Chris Paul revient de très loin. Son passage à Houston avait été un échec et il avait subi beaucoup de critiques. A OKC, avec une mentalité irréprochable, il a totalement relancé sa carrière. Malgré les doutes et les critiques, il a prouvé sa valeur. Et on peut donc comprendre cette émotion particulière au terme d'une saison XXL.