Mais qu’est-ce qui passe par la tête de Bobby Portis ? Le jeune intérieur des Knicks s’est taillé une réputation d’homme impulsif, capable de péter les plombs et de collectionner les éjections. Il n’a pas non plus explosé hier soir. Mais sa réaction inutile l’a empêché de finir le match avec ses coéquipiers. Contexte : Shabazz Napier a voulu tirer après un temps mort. Portis a voulu l’en empêcher et a donc boxé la balle avant qu’elle finisse sa trajectoire dans le cercle. Rien de tout ça ne comptait, c’était bien après un coup de sifflet. Napier a répondu avec un simple puce levé en direction du joueur de New York et ce dernier lui a… lancé la balle dessus. Pas très fort. Mais suffisamment pour être exclu.

Bobby Portis got ejected for throwing the ball at Shabazz Napier. pic.twitter.com/WvcC6DzIag — NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 13, 2020

En soi, ce n’est pas « grand-chose ». Mais c’est un geste stupide qui peut parfois envenimer une situation. Bobby Portis a donc joué seulement 15 minutes (7 points, 7 rebonds). Les Knicks étaient menés de 3 points quand il est sorti. Ils ont finalement perdu 96 à 114…