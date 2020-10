Bogdan Bogdanovic, le joueur qui peut faire la différence pour les Bucks ?

De nombreuses équipes espèrent concurrencer les Los Angeles Lakers, champions en titre, la saison prochaine. Les Los Angeles Clippers, les Golden State Warriors, les Boston Celtics, le Miami Heat ou les Milwaukee Bucks ambitionnent tous d’aller chercher le titre en 2021. Mais ces équipes ont besoin de faire venir du renfort pour passer le cap. Sauf que les joueurs susceptibles de faire progresser sensiblement une franchise ne seront pas nombreux sur le marché pendant l’intersaison. Il va falloir batailler. Selon Shams Charania, les Bucks envisagent déjà de se positionner sur l’un d’entre eux : Bogdan Bogdanovic.

L’arrière de 28 ans arrive doucement au sommet de sa carrière. Il n’a pas l’étoffe d’une star NBA mais il est plus talentueux que ses statistiques – pourtant plus que correctes – ne l’indiquent. 15 points par match à 44% de réussite aux tirs, 37% à trois-points, plus de 3 rebonds et plus de 3 passes. Flatteur. Mais le Serbe gagnerait à jouer dans une équipe plus solide que les Sacramento Kings. Entouré de très bons basketteurs, il peut être un ailier de complément qui fait la différence.

Free Agency 2020 : 10 signatures qui peuvent changer la NBA

Bogdan Bogdanovic sera free agent protégé. Les Kings pourront donc s’aligner sur toutes les offres. Ils comptent sur lui a priori. Pour le faire venir, Milwaukee doit espérer que l’ancien du Partizan Belgrade mette la pression pour partir. Tout en négociant donc un transfert. Les Bucks peuvent éventuellement donner Robin Lopez et Donte DiVicenzo en l’échange. Même si ce serait justement dommage de perdre DDV.

Double Bogda est le genre d’attaquant doué balle en main et adroit de loin qui manque cruellement à l’organisation du Wisconsin. Sa présence serait définitivement un plus pour Giannis Antetokounmpo et compagnie.