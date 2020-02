Buddy Hield arrache le concours à 3 pts sur le dernier shoot !

Buddy Hield n'est pas heureux en ce moment à Sacramento, où Luke Walton a décidé de le faire sortir du banc depuis quelques semaines. Pour se changer les idées, rien de mieux qu'une petite bouffée d'air frais au All-Star Game 2020. L'arrière des Kings a remporté le concours à 3 points en dominant en finale Devin Booker. La victoire s'est jouée sur le dernier shoot, où le Bahaméen a transpercé le filet pour passer de 25 à 27 points sur son rack uniquement composé de paniers primés, devançant la star des Suns d'un point.

Les deux shoots depuis le logo ajoutés au circuit ont un peu dérouté les shooteurs en compétition, notamment Trae Young, spécialiste du genre mais complètement à la masse sur son premier et unique passage avec le score le plus faible.

En finale, on a donc retrouvé le trio Buddy Hield, Devin Booker et Davis Bertans. On pensait que Booker se ferait un petit plaisir avant son premier All-Star Game en tant que joueur le dimanche, mais Hield a su être clutch.