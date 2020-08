La NBA pleure Chadwick Boseman, fan hardcore de basket et acteur culte

On a pris la nouvelle de plein fouet tôt ce matin. Chadwick Boseman est mort à l'âge de 43 ans. Ce n'est pas du basket. Boseman était un acteur, pas un joueur NBA. Mais en ces temps de lutte pour la fin de la discrimination raciale et des violences policières aux Etats-Unis, voir disparaître l'interprète de plusieurs personnages extrêmement importants pour la communauté afro-américaine (T'Challa dans "Black Panther", James Brown dans "Get on Up", Thurgood Marshall dans "Marshall", ou Jackie Robinson dans "42") en termes de représentation et d'histoire est un drame. Et il se trouve que Boseman, qui a perdu un combat secret de quatre ans contre un cancer du colon, était aussi un fan hardcore de basket.

On l'a vu plusieurs fois sur le plateau d'Inside the NBA sur TNT, ou en train de converser avec Kobe Bryant, une autre légende partie pendant cette foutue année 2020. Victor Oladipo l'a même sollicité lors du Slam Dunk Contest 2018, pour un dunk hommage à "Black Panther", carton phénoménal au box office.

Chadwick Boseman a aussi joué au basket en high school, au lycée de TL Hanna à Anderson en Caroline du Sud et était un inconditionnel des Tar Heels de North Carolina, la seule équipe à laquelle il a jamais prêté allégeance, NCAA et NBA confondues.

De nombreux joueurs NBA ont réagi à la terrible nouvelle samedi. Malgré le contexte particulier dans lequel les rencontres reprendront ce week-end, on peut s'attendre à des hommages de la part des équipes présentes dans la bulle floridienne.

View this post on Instagram Rest In Paradise King 👑! #TheHellWith2020 #FCancer A post shared by LeBron James (@kingjames) on Aug 28, 2020 at 8:27pm PDT

Damn . Rest in paradise. 🙏🏽This year ain’t it https://t.co/cJRXaVEPm8 — CJ McCollum (@CJMcCollum) August 29, 2020

Just met you for the first time at all star... never stopped having this smile on your face... 😭😭🙏🏽 https://t.co/aYxDjEJHuV — Trae Young (@TheTraeYoung) August 29, 2020

Shit really made me sad man! Dude made Black Panther while fighting that. Smh you just never know what people are going thru! Give people their flowers while they are here!!!!! — Bradley Beal (@RealDealBeal23) August 29, 2020