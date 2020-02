Charles Barkley se moque des « snobés » du All-Star Game

Charles Barkley ne comprend pas comment des joueurs peuvent s'estimer lésés concernant leur absence au All-Star Game alors que le bilan de leur équipe est médiocre. C'est ce qu'il a expliqué jeudi en marge de l'émission Inside the NBA sur TNT.

"Quand ton équipe est à 5-75 au bilan, tu n'as pas le droit de dire que tu as été snobé. Sérieusement, tous les mecs qui ont dit qu'ils avaient été snobés pour le All-Star Game, alors qu'ils jouent pour les pires équipes de la NBA, vous n'êtes mêmes compétitifs. Quand ton équipe est bonne et que tu n'es pas pris, tu peux dire que tu as été snobé. Quand tu es dernier, tu n'as pas été snobé, c'est juste que tu ne le mérites pas".

On peut supposer que ce message s'adresse directement à Karl-Anthony Towns, qui s'était plaint de sa non-sélection. Les Minnesota Timberwolves sont 14e de la Conférence Ouest à l'heure de ces lignes...

Bradley Beal, qui s'est aussi plaint par le biais de son agent, peut avoir un peu plus de regrets, puisque ses Wizards sont toujours en course pour une place en playoffs. Washington est 9e à l'Est, avec un Beal à quasiment 30 points de moyenne. Devin Booker, l'un des déçus de la première liste, a été appelé en remplacement de Damian Lillard et évolue dans une équipe qui n'est que 12e de la Conférence Ouest...

La vidéo de Charles Barkley