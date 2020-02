Karl-Anthony Towns a le sentiment d’être victime d’une injustice. Il a beau jurer être « insensible au manque de respect », c’est comme ça qu’il qualifie l’affaire, il continue de se plaindre de ne pas avoir été sélectionné par les coaches pour le prochain All-Star Game. L’intérieur des Minnesota Timberwolves, invité lors des deux éditions précédentes, s’est exprimé sur le sujet hier.

« C’est triste de se dire que les 24 meilleurs joueurs de la ligue ne seront pas présents au prochain All-Star Game. »

Bon. Déjà, le match n’a jamais réuni les meilleurs basketteurs du championnat. Parce que les deux Conférences – Est et Ouest – n’ont pas toujours été réparties en talents de manière équitable. Ensuite, les All-Stars ne sont pas juste les joueurs les plus forts intrinsèquement mais aussi les plus performants ou les plus IMPORTANTS pour les équipes qui gagnent le plus sur une saison. Théo Ratliff, Ben Wallace, Antonio Davis ou Brad Miller ont été All-Stars. Ils n’étaient pas des superstars, très loin de là.

Individuellement, Karl-Anthony Towns est une référence en NBA. Encore 27 points, presque 11 rebonds et 4 passes de moyenne cette saison. 51% aux tirs et 40% à trois-points. Mais il n’a joué que 31 matches sur 49 ! Pire les Wolves restent sur 11 défaites de suite et même 16 d’affilée lors des rencontres disputées par son meilleur joueur ! Sérieusement, il s’attendait à quoi ? La franchise de Minneapolis est avant-dernière du classement alors que cette équipe jouait les playoffs il y a deux ans, quand Jimmy Butler était en ville. Qu’il respecte le jeu et il gagnera son respect.

Les stats de Karl-Anthony Towns en 2019-2020