Charles Barkley était un rookie à grande gueule, Julius Erving s’en souvient encore

On l'oublie parfois, mais Charles Barkley a joué pendant trois saisons avec Julius Erving et deux avec Moses Malone chez les Philadelphie Sixers. Le trio n'a pas pu aller chercher un titre après celui de 1983, mais "Dr J" n'oubliera jamais le rookie très particulier qu'était Barkley.

Disons que "Chuck" est rapidement passé du mode débutant poli au mode... Charles Barkley, comme l'avait raconté Erving chez Grantland il y a quelques années.

Charles Barkley a loupé un début de saison à cause d'une crème et d'un concert de Clapton

"Charles Barkley nous prenait comme modèle, Moses Malone et moi. Nous étions des joueurs établis.

Au début, Charles était très 'Oui monsieur', 'Non, monsieur'... Les choses ont changé assez vite. Il est passé à 'Bouge de mon chemin, dégage, s*****' (rires). On garde un très bon souvenir de cette époque où on a joué ensemble. On a pris énormément de plaisir, Moses et moi, à le voir se développer et devenir la force dominante que l'on connaît. C'était un bonheur".