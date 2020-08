Jim Boylen viré par les Bulls !

Ce n'est pas une surprise. Mais sans doute un soulagement pour une grande partie des supporteurs (et des joueurs...) des Chicago Bulls. Jim Boylen, coach nommé sur le banc de la franchise en 2018, n'a pas survécu au changement au sein de l'organigramme. Le nouveau GM Arturas Karnisovas a donc pris la décision de le licencier. L'info est - évidemment - signée d'Adrian Wojnarowski.

Jim Boylen quitte donc les commandes des Bulls avec un bilan de 39 victoires et 84 défaites. Ses méthodes, très strictes, très conservatrices, ont déjà été pointées du doigt plusieurs fois. Y compris par ses ouailles. Zach LaVine et Lauri Markkanen n'ont pas hésité à critiquer publiquement les choix de l'entraîneur l'an dernier.

Parmi les principaux candidats à sa succession sur le banc de Chicago figurent Adrian Griffin, Darvin Ham ou encore Kenny Atkinson.

Arturas Karnisovas makes the change on Boylen and will start a search right away for his replacement. Among many expected to be considered: Denver assistant Wes Unseld, Jr., former Brooklyn coach Kenny Atkinson; Toronto assistant Adrian Griffin; Bucks assistant Darvin Ham. https://t.co/SxGYny4Biy

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 14, 2020